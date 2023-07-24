Могилёва (Головко) Вера Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могилёва (Головко) Вера Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1935

Отец: Головко Кузьма Николаевич

Мать: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могилёв Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могилёв Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Могилёва Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно