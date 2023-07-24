Могилёва (Головко) Вера Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1935
Отец: Головко Кузьма Николаевич
Мать: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могилёв Леонид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могилёв Геннадий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Могилёва Валентина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно