Головко Леонид Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко Леонид Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1937

Отец: Головко Кузьма Николаевич

Мать: Головко Марфа Романовна

Рождение ребёнка
04.03.1961

Дочь: Шкарина Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Головко Светлана Степановна

Рождение ребёнка
10.02.1963

Дочь: Головко Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Головко Светлана Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шнайдер Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Головко Раиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краева Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Головко Раиса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головко Раиса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головко Светлана Степановна

Развод
Неизвестно

Жена: Головко Светлана Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана

Смерть
Неизвестно
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