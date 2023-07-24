Головко Леонид Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1937
Отец: Головко Кузьма Николаевич
Мать: Головко Марфа Романовна
Рождение ребёнка
04.03.1961
Дочь: Шкарина Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Головко Светлана Степановна
Рождение ребёнка
10.02.1963
Дочь: Головко Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Головко Светлана Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шнайдер Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Головко Раиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краева Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Головко Раиса Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана
Смерть
Неизвестно