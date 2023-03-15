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Иванников Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

17.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Иванников Антон Филиппович

Мать: Иванникова Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Иванников Прокопий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Иванников Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Иванников Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.08.1910
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
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