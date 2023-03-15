Иванников Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти17.08.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иванников Прокопий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Иванников Максим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.08.1910
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край