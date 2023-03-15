Иванников Прокопий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванников Прокопий Иванович

Иванников Прокопий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Иванников Иван Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Валуева Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Иванникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Иванников Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Иванникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Иванников Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Иванникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Иванников Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Иванникова Анна Васильевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.11.1907

Сын: Иванников Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Иванникова Анна Васильевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close