Иванников Прокопий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Иванников Иван Антонович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Валуева Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Иванникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иванников Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Иванникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Иванников Яков Прокопьевич
Мать ребёнка: Иванникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
18.05.1902
Сын: Иванников Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: Иванникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
22.11.1907
Сын: Иванников Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Иванникова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно