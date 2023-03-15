Иванников Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Иванников Иван Антонович
Рождение ребёнка
25.04.1902
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Иванникова Мария Иокимовна
Рождение ребёнка
21.07.1907
Сын: Иванников Константин Федорович
Мать ребёнка: Иванникова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иванников Алексей Федорович
Мать ребёнка: Иванникова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Иванников Андрей Федорович
Мать ребёнка: Иванникова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
08.05.1923
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Иванникова Марфа Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно