Иванников Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванников Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Иванников Иван Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1902

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Иванникова Мария Иокимовна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.07.1907

Сын: Иванников Константин Федорович

Мать ребёнка: Иванникова Марфа Григорьевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Иванников Алексей Федорович

Мать ребёнка: Иванникова Марфа Григорьевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Иванников Андрей Федорович

Мать ребёнка: Иванникова Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
08.05.1923

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Иванникова Марфа Григорьевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова Мария Иокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова Марфа Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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