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Иванникова Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1907

Сын: Иванников Константин Федорович

Отец ребёнка: Иванников Федор Иванович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Иванников Алексей Федорович

Отец ребёнка: Иванников Федор Иванович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Иванников Андрей Федорович

Отец ребёнка: Иванников Федор Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1923

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Иванников Федор Иванович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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