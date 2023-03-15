Иванникова Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1907
Сын: Иванников Константин Федорович
Отец ребёнка: Иванников Федор Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иванников Алексей Федорович
Отец ребёнка: Иванников Федор Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Иванников Андрей Федорович
Отец ребёнка: Иванников Федор Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1923
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Иванников Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно