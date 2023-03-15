Иванникова Мария Иокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова Мария Иокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1902

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Иванников Федор Иванович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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