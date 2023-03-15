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Иванников Антон Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Иванников Филипп Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иванников Евгений Антонович

Мать ребёнка: Иванникова Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Иванников Иван Антонович

Мать ребёнка: Иванникова Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Иванников Захар Антонович

Мать ребёнка: Иванникова Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Иванникова Наталья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова Наталья Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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