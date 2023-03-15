Иванников Антон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Иванников Филипп Лукьянович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иванников Евгений Антонович
Мать ребёнка: Иванникова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Иванникова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иванников Захар Антонович
Мать ребёнка: Иванникова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Иванникова Наталья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно