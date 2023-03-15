Иванникова Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова Наталья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иванников Евгений Антонович

Отец ребёнка: Иванников Антон Филиппович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Иванников Иван Антонович

Отец ребёнка: Иванников Антон Филиппович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Иванников Захар Антонович

Отец ребёнка: Иванников Антон Филиппович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Иванников Антон Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Антон Филиппович

Смерть
Неизвестно