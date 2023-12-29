Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти07.11.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Музыкин Трифон Иванов
Рождение ребёнка
17.11.1870
Дочь: Смирнова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Антохин Ефим Антонович
Nogińsk, МО Russian Federation
Рождение ребёнка
08.02.1876
Дочь: Свешникова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Антохин Ефим Антонович
Noginsk, МО Russia
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Егунова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Антохин Ефим Антонович
Noginsk, МО Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.11.1912
Noginsk, МО Russia
Похороны
09.11.1912
Noginsk, МО Russia