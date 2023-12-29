Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтохина (Музыкина) Любовь Трифоновна

Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

07.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Музыкин Трифон Иванов

Мать: Музыкина Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
17.11.1870

Дочь: Смирнова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Антохин Ефим Антонович

Nogińsk, МО Russian Federation
Рождение ребёнка
08.02.1876

Дочь: Свешникова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Антохин Ефим Антонович

Noginsk, МО Russia
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Егунова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Антохин Ефим Антонович

Noginsk, МО Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.11.1912
Noginsk, МО Russia
Похороны
09.11.1912
Noginsk, МО Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close