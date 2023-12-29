Музыкина Агафья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брунова (Музыкина) Анна Трифонова
Отец ребёнка: Музыкин Трифон Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна
Отец ребёнка: Музыкин Трифон Иванов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Музыкин Николай Трифонович
Отец ребёнка: Музыкин Трифон Иванов
Рождение ребёнка
15.06.1853
Отец ребёнка: Музыкин Трифон Иванов
Рождение ребёнка
26.04.1855
Сын: Музыкин Василий Трифонович
Отец ребёнка: Музыкин Трифон Иванов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Музыкина) Екатерина Трифоновна
Отец ребёнка: Музыкин Трифон Иванов
Смерть
1879