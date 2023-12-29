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Музыкина Агафья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брунова (Музыкина) Анна Трифонова

Отец ребёнка: Музыкин Трифон Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна

Отец ребёнка: Музыкин Трифон Иванов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Музыкин Николай Трифонович

Отец ребёнка: Музыкин Трифон Иванов

Рождение ребёнка
15.06.1853

Сын: Музыкин Иван Трифонович

Отец ребёнка: Музыкин Трифон Иванов

Рождение ребёнка
26.04.1855

Сын: Музыкин Василий Трифонович

Отец ребёнка: Музыкин Трифон Иванов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Музыкина) Екатерина Трифоновна

Отец ребёнка: Музыкин Трифон Иванов

Смерть
1879

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