Музыкин Трифон Иванов
Место рожденияNogińsk, МО Russian Federation
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брунова (Музыкина) Анна Трифонова
Мать ребёнка: Музыкина Агафья Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна
Мать ребёнка: Музыкина Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Музыкин Николай Трифонович
Мать ребёнка: Музыкина Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
15.06.1853
Мать ребёнка: Музыкина Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
26.04.1855
Сын: Музыкин Василий Трифонович
Мать ребёнка: Музыкина Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Музыкина) Екатерина Трифоновна
Мать ребёнка: Музыкина Агафья Михайлова
Смерть
1879