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Музыкин Трифон Иванов

Место рождения

Nogińsk, МО Russian Federation

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Музыкин Иван Максимов

Мать: Музыкина Агриппина Спиридонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брунова (Музыкина) Анна Трифонова

Мать ребёнка: Музыкина Агафья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна

Мать ребёнка: Музыкина Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Музыкин Николай Трифонович

Мать ребёнка: Музыкина Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
15.06.1853

Сын: Музыкин Иван Трифонович

Мать ребёнка: Музыкина Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
26.04.1855

Сын: Музыкин Василий Трифонович

Мать ребёнка: Музыкина Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Музыкина) Екатерина Трифоновна

Мать ребёнка: Музыкина Агафья Михайлова

Смерть
1879

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