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Музыкин Николай Трифонович

Место рождения

Nogińsk, МО Russian Federation

Дата рождения

1848

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Музыкин Трифон Иванов

Мать: Музыкина Агафья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Рождение ребёнка
26.02.1881

Сын: Музыкин Василий Николаев

Мать ребёнка: Музыкина (Грызунова) Праскева Никитина

Рождение ребёнка
08.08.1883

Дочь: (Музыкина) Мария Николаев

Мать ребёнка: Музыкина (Грызунова) Праскева Никитина

Рождение ребёнка
25.11.1887

Сын: Музыкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Музыкина (Грызунова) Праскева Никитина

Смерть
1890

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