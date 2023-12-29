Музыкин Николай Трифонович
Место рожденияNogińsk, МО Russian Federation
Дата рождения1848
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Музыкин Трифон Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Рождение ребёнка
26.02.1881
Мать ребёнка: Музыкина (Грызунова) Праскева Никитина
Рождение ребёнка
08.08.1883
Дочь: (Музыкина) Мария Николаев
Мать ребёнка: Музыкина (Грызунова) Праскева Никитина
Рождение ребёнка
25.11.1887
Сын: Музыкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Музыкина (Грызунова) Праскева Никитина
Смерть
1890