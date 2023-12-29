Музыкина (Грызунова) Праскева Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музыкина (Грызунова) Праскева Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1881

Сын: Музыкин Василий Николаев

Отец ребёнка: Музыкин Николай Трифонович

Рождение ребёнка
08.08.1883

Дочь: Мария Николаев

Отец ребёнка: Музыкин Николай Трифонович

Рождение ребёнка
25.11.1887

Сын: Музыкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Музыкин Николай Трифонович

Работа или профессия
Неизвестно
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