Музыкина (Грызунова) Праскева Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1881
Отец ребёнка: Музыкин Николай Трифонович
Рождение ребёнка
08.08.1883
Дочь: Мария Николаев
Отец ребёнка: Музыкин Николай Трифонович
Рождение ребёнка
25.11.1887
Сын: Музыкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Музыкин Николай Трифонович
Работа или профессия
Неизвестно