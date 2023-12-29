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Музыкин Иван Трифонович

Место рождения

Nogińsk, МО Russian Federation

Дата рождения

15.06.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1853

Отец: Музыкин Трифон Иванов

Мать: Музыкина Агафья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
Полицейский урядник
Рождение ребёнка
21.04.1873

Сын: Музыкин Иван (Иоанн) Иванович

Мать ребёнка: Музыкина Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Музыкина) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Музыкина Ксения Васильева

Рождение ребёнка
1886

Сын: Музыкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Музыкина Александра Семёновна

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