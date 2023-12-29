Музыкин Иван Трифонович
Место рожденияNogińsk, МО Russian Federation
Дата рождения15.06.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1853
Отец: Музыкин Трифон Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
Полицейский урядник
Рождение ребёнка
21.04.1873
Сын: Музыкин Иван (Иоанн) Иванович
Мать ребёнка: Музыкина Александра Семёновна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Музыкина) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Музыкина Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Музыкина Александра Семёновна