Свешникова (Антохина) Анна Ефимовна
Место рожденияNoginsk, МО Russia
Дата рождения08.02.1876
Дата смерти07.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1876
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.06.1898
Муж: Немухин Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
12.03.1900
Отец ребёнка: Немухин Иоанн Павлов
Бракосочетание
05.06.1902
Рождение ребёнка
18.02.1903
Сын: Свешников Константин Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
19.04.1904
Сын: Свешников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.1905
Сын: Свешников Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
02.10.1906
Дочь: (Свешникова) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1908
Дочь: Афинеевская (Свешникова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
18.07.1910
Дочь: (Свешникова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
24.08.1917
Дочь: Свешникова (Свешников) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Смерть
07.02.1957
Похороны
Неизвестно