Свешникова (Антохина) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Антохина) Анна Ефимовна

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Место рождения

Noginsk, МО Russia

Дата рождения

08.02.1876

Дата смерти

07.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1876

Отец: Антохин Ефим Антонович

Мать: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.06.1898

Муж: Немухин Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
12.03.1900

Сын: Свешников Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Немухин Иоанн Павлов

Бракосочетание
05.06.1902

Муж: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
18.02.1903

Сын: Свешников Константин Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
19.04.1904

Сын: Свешников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
12.08.1905

Сын: Свешников Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
02.10.1906

Дочь: (Свешникова) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1908

Дочь: Афинеевская (Свешникова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
18.07.1910

Дочь: (Свешникова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.08.1917

Дочь: Свешникова (Свешников) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Смерть
07.02.1957
Похороны
Неизвестно

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