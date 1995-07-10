Свешников Константин Николаевич
Место рождениявладимир, Владимирская обл. Russian Federation
Дата рождения18.02.1903
Дата смерти10.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1903
Работа или профессия
Неизвестно
Закончил Политехнический институт, инженер-строитель
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Свешников Владимир Константинович
Мать ребёнка: Свешникова (Шерер) Анастасия Леонидовна
Смерть
10.07.1995