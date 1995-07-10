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Свешников Константин Николаевич

Место рождения

владимир, Владимирская обл. Russian Federation

Дата рождения

18.02.1903

Дата смерти

10.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1903

Отец: Свешников Николай Николаевич

Мать: Свешникова (Антохина) Анна Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Закончил Политехнический институт, инженер-строитель
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Свешников Владимир Константинович

Мать ребёнка: Свешникова (Шерер) Анастасия Леонидовна

Смерть
10.07.1995

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