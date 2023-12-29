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Антохин Ефим Антонович

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Место рождения

248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia

Дата рождения

18.12.1847

Дата смерти

30.07.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1847

Отец: Антон Кириллов

Мать: Арина Самсонова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1870

Дочь: Смирнова (Антохина) Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна

Рождение ребёнка
08.02.1876

Дочь: Свешникова (Антохина) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Егунова (Антохина) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна

Смерть
30.07.1914
Похороны
02.08.1914

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