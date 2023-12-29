Антохин Ефим Антонович
Место рождения248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Дата рождения18.12.1847
Дата смерти30.07.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1847
Отец: Антон Кириллов
Мать: Арина Самсонова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1870
Дочь: Смирнова (Антохина) Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна
Рождение ребёнка
08.02.1876
Дочь: Свешникова (Антохина) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Егунова (Антохина) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна
Смерть
30.07.1914
Похороны
02.08.1914