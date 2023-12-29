Свешников Николай Николаевич
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения19.04.1904
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1904
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
19.01.1935
Дочь: Полянская (Свешникова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Свешникова (Корсакова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Свешников Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Свешникова (Корсакова) Мария Васильевна
Смерть
1958
Похороны
Неизвестно