Свешников Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешников Николай Николаевич

Свешников Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

19.04.1904

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1904

Отец: Свешников Николай Николаевич

Мать: Свешникова (Антохина) Анна Ефимовна

Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1921

Жена: Свешникова (Корсакова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
19.01.1935

Дочь: Полянская (Свешникова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Свешникова (Корсакова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Свешников Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Свешникова (Корсакова) Мария Васильевна

Смерть
1958
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.