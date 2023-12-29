Егунова (Антохина) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгунова (Антохина) Анна Ефимовна

Егунова (Антохина) Анна Ефимовна

avatar

Место рождения

Noginsk, МО Russia

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Антохин Ефим Антонович

Мать: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Егунова) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Егунов Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1905

Дочь: (Егунова) Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Егунов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1906

Дочь: (Егунова) Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Егунов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.