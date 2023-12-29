Егунова (Антохина) Анна Ефимовна
Место рожденияNoginsk, МО Russia
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Егунова) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Егунов Алексей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1905
Дочь: (Егунова) Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Егунов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1906
Дочь: (Егунова) Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Егунов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно