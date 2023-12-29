Смирнова (Антохина) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Антохина) Екатерина Ефимовна

Смирнова (Антохина) Екатерина Ефимовна

avatar

Место рождения

Nogińsk, МО Russian Federation

Дата рождения

17.11.1870

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1870

Отец: Антохин Ефим Антонович

Мать: Антохина (Музыкина) Любовь Трифоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1894

Муж: Смирнов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Смирнова) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Петрович

Рождение ребёнка
30.06.1900

Дочь: (Смирнова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Петрович

Рождение ребёнка
30.09.1901

Сын: Смирнов Сергей Васильев

Отец ребёнка: Смирнов Василий Петрович

Рождение ребёнка
26.08.1903

Дочь: (Смирнова) Вера Васильева

Отец ребёнка: Смирнов Василий Петрович

Рождение ребёнка
13.03.1905

Дочь: (Смирнова) Лидия Васильева

Отец ребёнка: Смирнов Василий Петрович

Смерть
1938

Мы используем куки для улучшения работы сайта.