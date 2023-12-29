Смирнова (Антохина) Екатерина Ефимовна
Место рожденияNogińsk, МО Russian Federation
Дата рождения17.11.1870
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1870
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Смирнова) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.06.1900
Дочь: (Смирнова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1901
Отец ребёнка: Смирнов Василий Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1903
Дочь: (Смирнова) Вера Васильева
Отец ребёнка: Смирнов Василий Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1905
Дочь: (Смирнова) Лидия Васильева
Отец ребёнка: Смирнов Василий Петрович
Смерть
1938