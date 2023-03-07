Астраханцов Семен Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Рождение ребёнка
Около 1732
Мать ребёнка: Астраханцова Прасковья Фадеева
Бракосочетание
Около 1740
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Астраханцова Прасковья Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Астраханцов Степан Семенов
Мать ребёнка: Астраханцова Прасковья Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Астраханцов Еремей Семенов
Мать ребёнка: Астраханцова Прасковья Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Астраханцов Евтихей Семенов
Мать ребёнка: Астраханцова Прасковья Фадеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759