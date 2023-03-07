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Астраханцов Семен Петров

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Астраханцов Петр Тимофеев

Мать: Астраханцова Лукерья Дмитриева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Астраханцов Яков Семенов

Мать ребёнка: Астраханцова Прасковья Фадеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 1740

Жена: Астраханцова Прасковья Фадеева

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Астраханцов Иван Семенов

Мать ребёнка: Астраханцова Прасковья Фадеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Астраханцов Степан Семенов

Мать ребёнка: Астраханцова Прасковья Фадеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Астраханцов Еремей Семенов

Мать ребёнка: Астраханцова Прасковья Фадеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Астраханцов Евтихей Семенов

Мать ребёнка: Астраханцова Прасковья Фадеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1759
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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