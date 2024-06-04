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Астраханцов Иван Семенов

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Астраханцов Семен Петров

Мать: Астраханцова (Бухарцова) Прасковья Фадеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Ульяна Савельева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Астраханцов Филипп Иванов

Мать ребёнка: Астраханцова Ульяна Савельева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Астраханцов Трефил Иванов

Мать ребёнка: Астраханцова Ульяна Савельева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: (Астраханцева) Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Астраханцова Ульяна Савельева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: (Астраханцева) Ксения Иванова

Мать ребёнка: Астраханцова Ульяна Савельева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: (Астраханцева) Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Астраханцова Ульяна Савельева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Астраханцева) Ксения Иванова

Мать ребёнка: Астраханцова Ульяна Савельева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

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