Астраханцов Иван Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Астраханцов Филипп Иванов
Мать ребёнка: Астраханцова Ульяна Савельева
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Астраханцов Трефил Иванов
Мать ребёнка: Астраханцова Ульяна Савельева
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: (Астраханцева) Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Астраханцова Ульяна Савельева
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: (Астраханцева) Ксения Иванова
Мать ребёнка: Астраханцова Ульяна Савельева
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: (Астраханцева) Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Астраханцова Ульяна Савельева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Астраханцева) Ксения Иванова
Мать ребёнка: Астраханцова Ульяна Савельева
Смерть
После 1812