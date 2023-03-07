Астраханцова Ульяна Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Ульяна Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Астраханцов Филипп Иванов

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Семенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Астраханцов Трефил Иванов

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Семенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Семенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Семенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Семенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Астраханцов Иван Семенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Иван Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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