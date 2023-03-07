Астраханцова Ульяна Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Астраханцов Филипп Иванов
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Астраханцов Трефил Иванов
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Астраханцов Иван Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795