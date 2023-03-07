Астраханцов Трефил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Настасья Трефилова
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Астраханцов Денис Трефилов
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Астраханцов Иван Трефилов
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евдокия Трефилова
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Астраханцов Зиновий Трефилов
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова
Рождение ребёнка
14.02.1797 ст.
Сын: Астраханцов Тимофей Трефилов
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Астраханцов Гаврила Трефилов
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812