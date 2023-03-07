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Астраханцов Трефил Иванов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Астраханцов Иван Семенов

Мать: Астраханцова Ульяна Савельева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Настасья Трефилова

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Астраханцов Денис Трефилов

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Астраханцов Иван Трефилов

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Евдокия Трефилова

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Астраханцов Зиновий Трефилов

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1797 ст.

Сын: Астраханцов Тимофей Трефилов

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Астраханцов Гаврила Трефилов

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Антонова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Федосья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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