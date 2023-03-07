Астраханцова (Бухарцова) Прасковья Фадеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Бухарцов Фадей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Отец ребёнка: Астраханцов Семен Петров
Бракосочетание
Около 1740
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Астраханцов Семен Петров
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Астраханцов Степан Семенов
Отец ребёнка: Астраханцов Семен Петров
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Астраханцов Еремей Семенов
Отец ребёнка: Астраханцов Семен Петров
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Астраханцов Евтихей Семенов
Отец ребёнка: Астраханцов Семен Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795