Астраханцова (Бухарцова) Прасковья Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова (Бухарцова) Прасковья Фадеева

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Бухарцов Фадей Иванов

Мать: не указана

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Астраханцов Яков Семенов

Отец ребёнка: Астраханцов Семен Петров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 1740

Муж: Астраханцов Семен Петров

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Астраханцов Иван Семенов

Отец ребёнка: Астраханцов Семен Петров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Астраханцов Степан Семенов

Отец ребёнка: Астраханцов Семен Петров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Астраханцов Еремей Семенов

Отец ребёнка: Астраханцов Семен Петров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Астраханцов Евтихей Семенов

Отец ребёнка: Астраханцов Семен Петров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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