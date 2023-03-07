Астраханцова Лукерья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Лукерья Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1687 и 1689 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1717 и 1722

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Астраханцов Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Астраханцов Семен Петров

Отец ребёнка: Астраханцов Петр Тимофеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Петр Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719
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