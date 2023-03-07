Астраханцова Лукерья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1717 и 1722
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Астраханцов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1717
Отец ребёнка: Астраханцов Петр Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719