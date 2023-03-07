Астраханцов Петр Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцов Петр Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1687 и 1689

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1687 и 1689

Отец: Астраханцов Тимофей Варфоломеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1717 и 1722

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Астраханцова Лукерья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Астраханцов Семен Петров

Мать ребёнка: Астраханцова Лукерья Дмитриева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Лукерья Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1756
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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