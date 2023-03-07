Астраханцов Петр Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1687 и 1689
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1687 и 1689
Отец: Астраханцов Тимофей Варфоломеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1717 и 1722
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Астраханцова Лукерья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: Астраханцова Лукерья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1756