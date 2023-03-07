Астраханцов Тимофей Варфоломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцов Тимофей Варфоломеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1656

Дата смерти

Между 1717 и 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1656

Отец: Астраханцов Варфоломей (Вахромей) Родионов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1670 и 1679

Сын: Астраханцов Аверкий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Астраханцов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Астраханцов Афонасий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1687 и 1689

Сын: Астраханцов Петр Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1717 и 1719
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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