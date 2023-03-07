Астраханцов Тимофей Варфоломеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1656
Дата смертиМежду 1717 и 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1656
Отец: Астраханцов Варфоломей (Вахромей) Родионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1670 и 1679
Сын: Астраханцов Аверкий Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1679
Сын: Астраханцов Иван Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1682
Сын: Астраханцов Афонасий Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1687 и 1689
Сын: Астраханцов Петр Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1717 и 1719