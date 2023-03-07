Астраханцов Аверкий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцов Аверкий Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1670 и 1679

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Отец

После 1656 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1670 и 1679

Отец: Астраханцов Тимофей Варфоломеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Астраханцов Федор Аверкиев

Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия Вавилова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Евдокия Вавилова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1736
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