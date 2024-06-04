Астраханцов Иван Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смерти1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: Астраханцов Тимофей Варфоломеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Астраханцов Василий Иванов
Мать ребёнка: Астраханцова Агафья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: Астраханцова Агафья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: (Астраханцова) Устинья Иванова
Мать ребёнка: Астраханцова Агафья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Астраханцов Емельян Иванов
Мать ребёнка: Астраханцова Агафья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: (Астраханцова) Ирина Иванова
Мать ребёнка: Астраханцова Агафья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Астраханцова Агафья Карпова
Смерть
1735