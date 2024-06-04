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Астраханцов Иван Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: Астраханцов Тимофей Варфоломеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Агафья Карпова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Астраханцов Василий Иванов

Мать ребёнка: Астраханцова Агафья Карпова

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Астраханцов Иван Иванов

Мать ребёнка: Астраханцова Агафья Карпова

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: (Астраханцова) Устинья Иванова

Мать ребёнка: Астраханцова Агафья Карпова

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Астраханцов Емельян Иванов

Мать ребёнка: Астраханцова Агафья Карпова

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: (Астраханцова) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Астраханцова Агафья Карпова

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Астраханцов Иван Иванов

Мать ребёнка: Астраханцова Агафья Карпова

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1735
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния

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