Астраханцов Емельян Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Авдотья Емельянова
Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)
Сын: Астраханцов Савелий Емельянов
Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)
Сын: Астраханцов Устин Емельянов
Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)
Сын: Астраханцов Исак Емельянов
Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)
Сын: Астраханцов Ермил Емельянов
Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)
Дочь: Лукерья Емельянова
Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)
Дочь: Ксения Емельянова
Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)
Сын: Астраханцов Семен Емельянов
Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)
Дочь: Феврония Емельянова
Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)
Дочь: Васса Емельянова
Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)