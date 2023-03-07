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Астраханцов Емельян Иванов

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Место рождения

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Астраханцов Иван Тимофеев

Мать: Астраханцова Агафья Карпова

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Авдотья Емельянова

Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Астраханцов Савелий Емельянов

Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Астраханцов Устин Емельянов

Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Астраханцов Исак Емельянов

Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Астраханцов Ермил Емельянов

Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Лукерья Емельянова

Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Ксения Емельянова

Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Астраханцов Семен Емельянов

Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Феврония Емельянова

Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Васса Емельянова

Мать ребёнка: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1785
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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