Стародумова Ховронья (Феврония) Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова Ховронья (Феврония) Емельянова

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Неонила Андреева

Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1792 ст.

Дочь: Ефимия Андреева

Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Стародумов Хрисанф Андреев

Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Андрей Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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