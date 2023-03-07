Стародумова Ховронья (Феврония) Емельянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Неонила Андреева
Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров
Рождение ребёнка
11.07.1792 ст.
Дочь: Ефимия Андреева
Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Стародумов Хрисанф Андреев
Отец ребёнка: Стародумов Андрей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797