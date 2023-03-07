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Стародумов Андрей Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1772 г.р.
Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Стародумов Федор Калинин

Мать: Стародумова Ксения (Оксинья) (Нестерова)

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Неонила Андреева

Мать ребёнка: Стародумова Ховронья (Феврония) Емельянова

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1792 ст.

Дочь: Ефимия Андреева

Мать ребёнка: Стародумова Ховронья (Феврония) Емельянова

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Стародумов Хрисанф Андреев

Мать ребёнка: Стародумова Ховронья (Феврония) Емельянова

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Стародумов Афонасий Андреев

Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Савинова

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Стародумов Аверкий Андреев

Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Савинова

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Стародумов Христафор Андреев

Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Савинова

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Агафия Андреева

Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Савинова

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Ховронья (Феврония) Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Евдокия Савинова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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