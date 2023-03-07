Стародумов Андрей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Неонила Андреева
Мать ребёнка: Стародумова Ховронья (Феврония) Емельянова
Рождение ребёнка
11.07.1792 ст.
Дочь: Ефимия Андреева
Мать ребёнка: Стародумова Ховронья (Феврония) Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Стародумов Хрисанф Андреев
Мать ребёнка: Стародумова Ховронья (Феврония) Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Стародумов Афонасий Андреев
Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Савинова
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Стародумов Аверкий Андреев
Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Савинова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Стародумов Христафор Андреев
Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Савинова
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Агафия Андреева
Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Савинова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816