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Астраханцов Исак Емельянов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Астраханцов Емельян Иванов

Мать: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Астраханцов Севастьян Исаков

Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Настасья Исакова

Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Варвара Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Пелагея Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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