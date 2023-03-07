Астраханцова Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Астраханцов Севастьян Исаков
Отец ребёнка: Астраханцов Исак Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Настасья Исакова
Отец ребёнка: Астраханцов Исак Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789