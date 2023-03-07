Астраханцова Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Пелагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Астраханцов Севастьян Исаков

Отец ребёнка: Астраханцов Исак Емельянов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Настасья Исакова

Отец ребёнка: Астраханцов Исак Емельянов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Исак Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1789
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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