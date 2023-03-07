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Астраханцов Семен Емельянов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Астраханцов Емельян Иванов

Мать: Астраханцова Соломонида (Герасимова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Астраханцов Афанасий Семенов

Мать ребёнка: Астраханцова Марфа Архипова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Астраханцов Емельян Семенов

Мать ребёнка: Астраханцова Марфа Архипова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Федосья Семенова

Мать ребёнка: Астраханцова Марфа Архипова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Марфа Архипова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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