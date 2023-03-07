Астраханцов Семен Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Астраханцов Афанасий Семенов
Мать ребёнка: Астраханцова Марфа Архипова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Астраханцов Емельян Семенов
Мать ребёнка: Астраханцова Марфа Архипова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Федосья Семенова
Мать ребёнка: Астраханцова Марфа Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795