Сентемова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Сентемов Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Сентемов Тимофей Алексеев
Рождение ребёнка
После 1782
Отец ребёнка: Сентемов Тимофей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782