Сентемов Нефед Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемов Нефед Тимофеев

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Место рождения

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Сентемов Тимофей Алексеев

Мать: Сентемова Евдокия Иванова

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сентемов Петр Нефедов

Мать ребёнка: Сентемова Федосья Фадеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Сентемов Естифей Нефедов

Мать ребёнка: Сентемова Федосья Фадеева

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Федосья Фадеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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