Астраханцов Степан Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Астраханцова Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Астраханцов Федот Степанов
Мать ребёнка: Астраханцова Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Настасья Степанова
Мать ребёнка: Астраханцова Авдотья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795