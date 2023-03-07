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Астраханцов Степан Семенов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Астраханцов Семен Петров

Мать: Астраханцова Прасковья Фадеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Астраханцова Авдотья Михайлова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Астраханцов Федот Степанов

Мать ребёнка: Астраханцова Авдотья Михайлова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Настасья Степанова

Мать ребёнка: Астраханцова Авдотья Михайлова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Авдотья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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