Астраханцова Авдотья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Авдотья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Астраханцов Степан Семенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Астраханцов Федот Степанов

Отец ребёнка: Астраханцов Степан Семенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Настасья Степанова

Отец ребёнка: Астраханцов Степан Семенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Степан Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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