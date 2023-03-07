Астраханцова Авдотья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Астраханцов Степан Семенов
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Астраханцов Федот Степанов
Отец ребёнка: Астраханцов Степан Семенов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Настасья Степанова
Отец ребёнка: Астраханцов Степан Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795