Мадекин Гавриил Адрианов
Место рожденияд.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения24.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1878
Отец: Адриан Петров
Мать: Параскева Дмитриева
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
07.02.1903
Жена: Мадекина Евдокия Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мадекин Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Мадекина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1911
Мать ребёнка: Мадекина Евдокия Иванова
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1913
Сын: Мадекин Григорий Гаврилов
Мать ребёнка: Мадекина Евдокия Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Мадекина Евдокия Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Мадекин Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Мадекина Евдокия Иванова
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мадекина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Гавриловна
Мать ребёнка: Мадекина Евдокия Павлова
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно