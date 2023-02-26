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Мадекин Гавриил Адрианов

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Место рождения

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

24.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1878

Отец: Адриан Петров

Мать: Параскева Дмитриева

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
07.02.1903

Жена: Мадекина Евдокия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мадекин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Мадекина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
14.08.1911

Сын: Мадекин Павел Гаврилов

Мать ребёнка: Мадекина Евдокия Иванова

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1913

Сын: Мадекин Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: Мадекина Евдокия Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Мадекин Сергей Гавриилов

Мать ребёнка: Мадекина Евдокия Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Мадекин Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Мадекина Евдокия Иванова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мадекина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Гавриловна

Мать ребёнка: Мадекина Евдокия Павлова

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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