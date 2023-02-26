Мадекина Евдокия Павлова
Место рожденияд.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Гавриловна
Отец ребёнка: Мадекин Гавриил Адрианов
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно