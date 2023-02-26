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Мадекина Евдокия Павлова

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Место рождения

д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: ?

Мать: ?

д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1903

Муж: Мадекин Гавриил Адрианов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Гавриловна

Отец ребёнка: Мадекин Гавриил Адрианов

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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