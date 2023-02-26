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Мадекин Сергей Гавриилов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1916

Дата смерти

13.01.1945

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

До 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Мадекин Гавриил Адрианов

Мать: Мадекина Евдокия Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.01.1945
м.Коттенау,Восточная Пруссия
Причина смерти: На войне убит
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