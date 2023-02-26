Мадекин Сергей Гавриилов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1916
Дата смерти13.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Мадекин Гавриил Адрианов
Мать: Мадекина Евдокия Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.01.1945
м.Коттенау,Восточная Пруссия
Причина смерти: На войне убит