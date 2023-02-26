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Мадекин Павел Гаврилов

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Место рождения

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.08.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

До 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1911

Отец: Мадекин Гавриил Адрианов

Мать: Мадекина Евдокия Иванова

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
02.03.1945
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно
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