Мадекин Павел Гаврилов
Место рожденияд.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1911
Отец: Мадекин Гавриил Адрианов
Мать: Мадекина Евдокия Иванова
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
02.03.1945
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно