Параскева Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1873
Дочь: Елисавета Адрианова
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1875
Дочь: Параскева Адрианова
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1878
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
10.10.1880
Дочь: Анастасия Адрианова
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1883
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1885
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1888
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1891
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1892
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1894
Дочь: Дария Адрианова
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1897
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1899
Дочь: Евдокия Адрианова
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1903
Дочь: София Адрианова
Отец ребёнка: Адриан Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адриан Петров
Смерть
Неизвестно