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Параскева Дмитриева

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Место рождения

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1873

Дочь: Елисавета Адрианова

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1875

Дочь: Параскева Адрианова

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1878

Сын: Мадекин Гавриил Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
10.10.1880

Дочь: Анастасия Адрианова

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1883

Сын: Мадекин Илья Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1885

Сын: Мадекин Иосиф Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1888

Сын: Мадекин Ефимий Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1891

Сын: Мадекин Дмитрий Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1892

Сын: Мадекин Иоанн Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1894

Дочь: Дария Адрианова

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1897

Сын: Мадекин Сергей Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1899

Дочь: Евдокия Адрианова

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1903

Дочь: София Адрианова

Отец ребёнка: Адриан Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адриан Петров

Смерть
Неизвестно
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