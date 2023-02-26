Мадекин Иоанн Адрианов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.06.1892
Дата смерти05.02.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1892
Отец: Адриан Петров
Мать: Параскева Дмитриева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.02.1893
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище