Мадекин Сергей Адрианов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.07.1897
Дата смерти04.08.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1897
Отец: Адриан Петров
Мать: Параскева Дмитриева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.08.1898
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище