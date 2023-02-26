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Мадекин Сергей Адрианов

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.07.1897

Дата смерти

04.08.1898

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1897

Отец: Адриан Петров

Мать: Параскева Дмитриева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.08.1898
д.Слобода Дубровского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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