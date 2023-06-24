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Морозов Антон Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Около 1833

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Морозов Давид Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1813

Дочь: Морозова Ефимия Антоновна

Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Морозов Ефим Антонович

Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна

Рождение ребёнка
25.09.1817

Сын: Морозов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1819

Сын: Морозов Петр Антонович

Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1821

Сын: Морозов Иван Антонович

Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Морозов Григорий Антонович

Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна

Рождение ребёнка
24.01.1824

Сын: Морозов Григорий Антонович

Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825 или 1826

Сын: Морозов Андрей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Морозов Макар Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Морозов Андрей Антонович

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Акилина Ефимовна

Смерть
Около 1833