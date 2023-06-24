Морозов Антон Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиОколо 1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Морозов Давид Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1813
Дочь: Морозова Ефимия Антоновна
Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
25.09.1817
Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
17.01.1819
Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
13.09.1821
Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Морозов Григорий Антонович
Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
24.01.1824
Сын: Морозов Григорий Антонович
Мать ребёнка: Морозова Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
1825 или 1826
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1833