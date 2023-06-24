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Морозов Андрей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 или 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 или 1826

Отец: Морозов Антон Давидович

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1845

Жена: Морозова Дарья Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1852

Дочь: Морозова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Морозова Дарья Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1853

Дочь: Морозова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Морозова Дарья Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1855

Сын: Морозов Мирон Андреевич

Мать ребёнка: Морозова Дарья Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно