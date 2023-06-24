Морозов Андрей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 или 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 или 1826
Отец: Морозов Антон Давидович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1845
Рождение ребёнка
01.01.1852
Дочь: Морозова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Морозова Дарья Прокофьевна
Рождение ребёнка
05.04.1853
Дочь: Морозова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Морозова Дарья Прокофьевна
Рождение ребёнка
10.08.1855
Мать ребёнка: Морозова Дарья Прокофьевна
Смерть
Неизвестно